كسر "قلم الحمرة".. زوجة تقاضي زوجها في العراق

شفق نيوز – كركوك

كشف مصدر محلي في كركوك، يوم السبت، عن تسجيل دعوى قضائية وُصفت بـ"الغريبة"، حيث أقدمت سيدة على رفع شكوى ضد زوجها بعد قيامه بكسر قلم حمرة خاص بها عقب تعنيفها.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الزوجة تعرضت للتعنيف من قبل زوجها، قبل أن يقدم الأخير على كسر قلم الحمرة الخاص بها، الأمر الذي دفعها إلى تسجيل دعوى رسمية والمطالبة بالقبض عليه".

وبحسب المصدر، فإن "قاضي محكمة الحويجة فتح تحقيقاً بالحادثة لمعرفة الأسباب التي تقف خلف الشكوى وملابسات تعنيف الزوج لزوجته"، مبيناً أن "القضية أثارت استغراب الأوساط المحلية كونها جمعت بين واقعة عنف أسري وخلاف عائلي بسيط تحوّل إلى دعوى قضائية رسمية".

وتشهد محافظة كركوك وبقية المدن العراقية بين حين وآخر تسجيل دعاوى مرتبطة بالعنف الأسري، حيث تشير تقارير منظمات حقوقية إلى تزايد هذه الحالات نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الخلافات العائلية.

وغالباً ما تُفضي تلك القضايا إلى دعاوى قضائية أو نزاعات عشائرية، في وقت تطالب فيه منظمات المجتمع المدني بتشريع قانون خاص لمناهضة العنف الأسري يوفر حماية أكبر للضحايا، خاصة النساء والأطفال