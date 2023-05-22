"كريو دراغون" تنطلق إلى الفضاء وعلى متنها "ريانة وعلي"

شفق نيوز/ أعلنت شركة "سبيس إكس"، يوم الاثنين، عن انطلاق صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص من فلوريدا.

وانطلق الصاروخ الحامل في الساعة 17:37 بتاريخ الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (0:37 بتوقيت موسكو).

ويحمل الصاروخ مركبة فضائية مسيرة "كريو دراغون"، التي تسمّى خلال هذه الرحلة "فريدوم" (الحرية)، وتترأس الطاقم رائدة فضاء ناسا السابقة بيغي ويتسن.

ويتواجد على متن البعثة رائدي الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، وعلي القرني، في رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

وقالت سفيرة المملكة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، "أود أن أشكر كل القائمين على إنجاح برنامج المملكة الطموح في مجال الفضاء، فالشعب السعودي لا يسعه اليوم إلا أن يفخر بأن يرى المملكة تحقق إنجازاً كبيراً بإرسال أول امرأة سعودية عربية مسلمة نحو الفضاء، وهذا يعكس ما تحققه المملكة من خطوات حقيقية وملموسة في إطار تمكين المرأة السعودية وإبراز دورها الريادي والتنموي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضافت، "أنا فخورة بحضور إطلاق هذه المهمة الفضائية التي تمثل علامة فارقة لحدثين تاريخيين، إذ تعد هذه المهمة أول مهمة لامرأة عربية ومسلمة في الفضاء، كما أنها المرة الأولى لفريق سعودي عربي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية".