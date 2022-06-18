كرميان "تضحي" بخطتها الزراعية لإنقاذ بحيرة حمرين وتكشف عن طريقة انقاذها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في ادارة كرميان، اليوم السبت، عن خطة تنظيم الاطلاقات المائية من سد دربندخان الى بحيرة حمرين في ديالى، فيما بينت انها "ضحت" بخططها الزراعية من أجل إنقاذ البحيرة رغم توافر مياه الشرب وارواء البساتين.

وقال مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز" ان معدل الاطلاقات من سد دربنديخان الى حمرين خلال شهر أيار الماضي بلغت 60 متراً مكعباً في الثانية فيما تبلغ الاطلاقات للفترة من 1/6 لغاية الأول من الشهر المقبل ، 35 متراً مكعباً في الثانية"، مبيناً أن "معدل الاطلاقات المائية شهرياً سيصل الى 30 متراً مكعباً في الثانية لغاية تشرين ثاني المقبل".

وأضاف شمس الله ان "تنظيم الاطلاقات جاء بناءً على اتفاق بين الجهات المعنية في ديالى وادارة كرميان وحكومة إقليم كوردستان".

وعن مستجدات أزمة المياه أوضح شمس الله ان "كرميان تعد المنطقة الأفضل في كوردستان من حيث ماء الشرب وارواء البساتين لكننا ألغينا الخطة الزراعية واعتمدنا خطط تقنين المياه لإنقاذ بحيرة حمرين من الجفاف".

وكانت الموارد المائية في ادارة كَرميان أعلنت، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، ان "وفداً حكومياً من ديالى برئاسة المحافظ ونائبه ومديري الدوائر المختصة زار كَرميان، وتم الاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة لديالى من العطش، وتأمين ماء الشرب عبر تعزيز مخزون بحيرة حمرين في المحافظة من سد دربندخان وعبر نهر ديالى.

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، افتتح في حزيران عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.

وتقع بحيرة حمرين شرقي ناحية السعدية وتشكل الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى، وتزود حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب.