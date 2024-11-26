‏كرمنشاه.. فيلم كوردي ينافس بالدورة 29 لمهرجان "كابري هوليوود" الإيطالي

شفق نيوز/ أعلن مسؤول سينما الشباب في محافظة كرمنشاه الكوردية، كامران رضائي، يوم الثلاثاء، عن قبول الفيلم الكوردي "ماندوو = المتعب" في قسم منافسات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان "كابري هوليوود" الدولي في إيطاليا.

ونقلت مواقع صحفية إيرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رضائي قوله إن الفيلم السينمائي القصير "ماندوو" من إخراج حامد حيدري وإنتاج مجلس سينما الشباب في محافظة كرمنشاه، وصل إلى قسم المنافسات في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان "كابري هوليوود" الإيطالي الدولي.

وأضاف رضائي أن هذا الفيلم جاء بعد إقراره من قبل الجهة المعنية في محافظة كرمنشاه بهدف دعم الأعمال السينمائية في المحافظة.

ومهرجان "كابري هوليوود" السينمائي، مهرجان سينمائي دولي سنوي يقام كل أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أو أوائل كانون الثاني/ يناير في كابري بإيطاليا. أنشئ في العام 1995، قسم المسابقة المفتوحة للأفلام العالمية، والرسوم المتحركة، والأفلام الوثائقية، والروائية.

وتضم فئات جوائزه: أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل سيناريو أصلي، أفضل فيلم رسوم متحركة، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم بلغة أجنبية، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج فيلم، أفضل مكياج وتنسيق للشعر، أفضل تصميم إنتاج، أفضل أغنية أصلية، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مونتاج صوتي/ أفضل خلط صوتي، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل طاقم الممثلين، جائزة الإنجاز الوظيفي.

ترجمة وكالة شفق نيوز