كركوك.. إنقاذ حياة امرأة حامل وتوائمها الثلاثة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الأربعاء، عن نجاح فريق طبي متخصص في إنقاذ حياة امرأة حامل بثلاثة توائم، بعد إجراء عملية قيصرية طارئة ومعقدة، تكللت بالنجاح، رغم خطورة الحالة الصحية للمريضة.

وقال مدير عام صحة كركوك ارجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن "المريضة، البالغة من العمر 22 عاماً، وصلت إلى طوارئ المستشفى وهي في حالة حرجة، حيث كانت فاقدة للوعي وتعاني من انخفاض حاد في نسبة الأوكسجين بالدم، إلى جانب نوبات صرع مستمرة، وارتفاع شديد في ضغط الدم مع زلال غير معالج، فضلاً عن اعتلال في عضلة القلب ووجود سوائل في الصدر".

فيما أكدت اختصاصية النسائية والتوليد والطبيبة المشرفة على العملية، الدكتورة سن عدنان نجم، للوكالة، أن "الحالة استدعت تدخلاً جراحياً فورياً، حيث تقرر إجراء عملية قيصرية طارئة استغرقت قرابة ساعة واحدة، جرى خلالها إنقاذ الأم والتوائم الثلاثة بنجاح".

وأضافت نجم، أن "المريضة احتاجت أثناء العملية إلى تزويدها بـ(2) قناني دم و(6) وحدات بلازما، نظراً لوضعها الصحي الحرج"، مبينة أن "التوائم الثلاثة وُلدوا بحالة مستقرة، وهم (ذكران وأنثى)".

وأشارت إلى أنه "عقب انتهاء العملية، جرى إدخال المريضة إلى وحدة الإنعاش الرئوي، حيث خضعت لمتابعة طبية دقيقة ومستمرة على مدار 24 ساعة، قبل أن تتحسن حالتها الصحية بشكل ملحوظ".

وبيّنت إدارة المستشفى أنه "بعد استقرار الوضع الصحي للأم وأطفالها، تم إخراجهم من المستشفى وهم بحالة صحية جيدة ومستقرة".

وتألف الفريق الطبي الذي أجرى العملية من الدكتورة سن عدنان نجم اختصاصية النسائية والتوليد، والدكتور علي أحمد اختصاص التخدير، إلى جانب الفريق الجراحي والتمريضي الساند.