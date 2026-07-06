كركوك.. مقهى شعبي يُخلد رائد "القوريات" التركماني الفنان "هابه" (صور)

شفق نيوز- كركوك

شهد مقهى "ليالي أورفا" في سوق القيصرية وسط مدينة كركوك، مساء اليوم الاثنين، افتتاح ركنٍ تذكاري تخليداً لمسيرة رائد قارئ "القوريات" التركمانية الراحل "هابه".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن نخبة من مطربي "القوريات" في كركوك بالإضافة إلى زملاء الفنان الراحل، حضور حفل الافتتاح، إلى جانب نائب رئيس اتحاد الفنانين التركمان، الفنان محمد قيا، وصاحب المقهى خوتي آغا، وجمعاً من المهتمين بالشأن الفني والثقافي.

وقال الفنان المعروف وقارئ "القوريات" محمد قيا، الذي تولى إدارة الحفل بمشاركة كوكبة من الفنانين الذين عاصروا الراحل "هابه"، إن "هذا الركن ليس مجرد مساحة تذكارية، بل هو وفاء لمسيرة فنية استثنائية تركت أثراً عميقاً في ذاكرة كركوك".

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز: "الراحل هابه يُعد أحد أبرز أعمدة القوريات التركمانية، وصوتاً أسهم في إعادة إحياء هذا اللون الغنائي الأصيل وترسيخ مكانته بين أبناء المدينة بعد تراجعه في السنوات السابقة حتى عاد ليحتل اليوم مكانته اللائقة في المشهد الفني الكركوكي".

وتابع قيا: "تشرفت بتكليفي من قبل إدارة مقهى ليالي أورفا لتولي مراسم افتتاح هذا المعلم الرمزي الذي نطمح أن يتحول إلى ملتقى ثقافي وفني يجمع محبي التراث، ويستذكر من خلاله الجيل الجديد إرث الفنان هابه وإسهاماته الكبيرة في الحفاظ على هوية القوريات ونقلها إلى الأجيال اللاحقة".

وأكد أن مشاركة زملاء الراحل ومحبيه في هذا الحدث تعكس المكانة الرفيعة التي حظي بها "هابه" في الوسط الفني والاجتماعي، وإن إرثه سيظل حاضراً في وجدان أبناء كركوك وفي ذاكرة الفن التركماني الأصيل.

ودعا قيا الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الثقافية والقائمين على التراث التركماني إلى إيلاء اهتمام أكبر بهذه المواقع والأماكن التراثية ودعم جهود الحفاظ عليها وصيانتها، لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية راسخة في وجدان أهالي كركوك.

وختم بالقول إن هذه المعالم تعد جزءاً أصيلاً من الإرث التركماني وتجسد ذاكرة المدينة وتاريخها الفني، فضلاً عن ارتباطها برموز الفن الكركوكلي الذين أسهموا في إثراء المشهد الثقافي والحفاظ على الهوية التراثية للأجيال المتعاقبة.