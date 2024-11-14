كركوك.. قطة تغامر في حفرة عميقة والسلطات تنقذها باللحظة الأخيرة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، عن إنقاذ قطة سقطت في حفرة بأرض حديقة في منطقة الشورجة شمال المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية، الرائد قيس عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تلقت اتصالاً من مواطنين عبر الرقم 115 يفيد بوجود قطة عالقة في حفرة داخل إحدى حدائق الشورجة"، مشيراً إلى أن الفرق استجابت للبلاغ لأداء واجبها الإنساني في إنقاذ القطة.

وأضاف عبد الرزاق أن "فرقة الإنقاذ من مركز دفاع مدني كركوك الثاني توجهت إلى موقع الحادث، وعملت على إخراج القطة من حفرة ضيقة خاصة بالمجاري داخل الحديقة العامة. واضطر رجال الدفاع المدني إلى فتح فوهة الحفرة، ونزل أحد المنقذين إلى داخلها لإخراج القطة".

وأوضح أن "عملية الإنقاذ استغرقت نحو نصف ساعة، حيث تم إخراج القطة بنجاح وإطلاق سراحها، وعادت فرقة الإنقاذ بعد ذلك إلى موقع عملها".