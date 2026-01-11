كركوك.. فريق طبي ينقذ رضيعاً من مرض "نادر ومعقد"

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك أرجان محمد رشيد، يوم الأحد، عن نجاح فريق جراحي طبي متخصص في قسم جراحة الأطفال بإجراء عملية جراحية نوعية ونادرة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، بعد تحويله من مستشفى آزادي التعليمي.

وقال رشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الطفل خضع لفحوصات طبية دقيقة وتصوير شعاعي، أظهرت إصابته بورم مسخي عجزي عصعصي يبلغ حجمه نحو (20) سم، وهي من الحالات النادرة والمعقّدة في جراحة الأطفال، وتتطلب تدخلاً جراحيًا عالي الدقة.

وأشار إلى أن العملية أُجريت بنجاح تام، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل، واستغرقت العملية نحو خمس ساعات متواصلة، وسط متابعة طبية دقيقة.

وبيّن أن الطفل أُدخل بعد العملية إلى ردهة الخدّج لتلقي العناية الطبية اللازمة لمدة (11) يومًا، حيث تماثل للشفاء وغادر المستشفى وهو بحالة صحية مستقرة، بمتابعة مستمرة من الملاكات الطبية والتمريضية.

وأكد مدير عام صحة كركوك أن هذا الإنجاز الطبي يعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الملاكات الطبية والصحية في المحافظة، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية، حتى في أدق وأصعب الحالات.