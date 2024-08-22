كركوك تنهي استعداداتها لمهرجان ثقافي بمشاركة دولية

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الأدباء والكتاب في كركوك، يوم الخميس، عن إنهاء التحضيرات لانعقاد مهرجان "جماعة كركوك" الثاني الثقافي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من جميع المحافظات العراقية وبحضور دولي.

وقال رئيس الاتحاد في كركوك محمد خضر الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد أنهى الاستعدادات لإقامة مهرجان جماعة كركوك الثقافي الدولي الثاني الذي سينطلق في 28 ويستمر لغاية 30 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المهرجان سيحضره وزير الثقافة العراقي ومحافظ كركوك وشخصيات ثقافية ومؤسسات أدبية وثقافية وبحضور 100 أديب من أغلب محافظات العراق وشعراء ونقاد من جنسيات غير عراقية".

وأشار الحمداني إلى أن "هذا المهرجان الدولي الثقافي يعتبر من المهرجانات الأدبية المهمة في العراق، ويحمل رمزية فكرية لجماعة أدبية ساهمت برفد الثقافة الحديثة بالمنتج الفكري، وأعطت المئات من المواضيع الأدبية الحديثة لتكون منهلاً ورافداً أدبياً يحمل اسم (جماعة كركوك الأدبية الثقافية)".

وتابع أن "جلسات شعرية سوف تعقد بواقع جلستين صباحية ومسائية ويتخللها وقفات نقدية أثناء كل جلسة وتشرف على الجلسات لجان تم تسميتها من قبل الاتحاد وفي حفل الختام سيتم تكريم المشاركين بهذا المهرجان الدولي".

يذكر أن اتحاد الأدباء والكتاب في كركوك، كان قد أقام مهرجان "جماعة كركوك" الثقافي الأول عام 2014.