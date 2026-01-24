كربلاء تستضيف بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للناشئين الشهر المقبل

شفق نيوز- كربلاء

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، إقامة بطولة الأندية العراقية للناشئين في محافظة كربلاء خلال شهر شباط/ فبراير المقبل.

وقال عضو الاتحاد، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إقامة البطولة في كربلاء جاء بعد دراسة وافية لجميع الجوانب المتعلقة باستضافة المنافسات، مؤكداً جاهزية المحافظة لاحتضان البطولة".

وأضاف أن "اللجنة المنظمة للبطولة ستعقد مؤتمراً خاصاً يوم السابع من شهر شباط/ فبراير، يسبق انطلاق المنافسات، بهدف تحديد آلية ونظام البطولة، فضلاً عن مناقشة جميع الجوانب التنظيمية والفنية".

وبين أن "المؤتمر سيتضمن شرح نظام البطولة وآلية المنافسات، وتحديد الحكام، إضافة إلى توضيح نظام المواجهات التي ستقام على ملاعب محافظة كربلاء".

وختم اللاوندي حديثه بالتأكيد على أن "الاتحاد العراقي للكرة الطائرة أبلغ الأندية المشاركة بموعد البطولة"، داعياً إياها إلى "الاستعداد والتحضير للمشاركة في المنافسات المقررة إقامتها في كربلاء خلال شهر شباط/ فبراير المقبل".

ومن جانب آخر، تصدر نادي مصافي الشمال ترتيب فرق الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد انتهاء الجولة الثالثة عشرة برصيد 37 نقطة، يليه نادي غاز الجنوب في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم نادي أربيل ثالثاً برصيد 31 نقطة، وجاء نادي مصافي الوسط رابعاً برصيد 29 نقطة، فيما حل نادي نينوى خامساً برصيد 21 نقطة، ونادي البيشمركة سادساً برصيد 16 نقطة.