كربلاء تحيي ليلة "زكريا" على ضفاف نهر الهندية (صور)

شفق نيوز/ يحتفل أهالي كربلاء، يوم الأحد، بمناسبة عيد زكريا، والذي يصادف في أول أحد من شهر شعبان كل عام، وفيه تعقد النذور وتنصب موائد الزينة والطعام، ويتم إشعال البخور والشموع، وتنثر الزهور الخضراء على مائدة الطعام.

وفي قضاء الهندية وعلى ضفاف النهر تمارس النسوة الكربلائيات بعد المغرب طقوسهن في ليلة الـ"زكريا" عبر أناشيد "يا زكريا عودي عليه كل سنة وكل عام انصب صينية"، وإشعال الشموع ووضعها على ورق مقاوم للماء وزجها عبر مياه النهر إذ تعبر كل شمع عن أمنية لصاحبتها.

ويعود سبب الاحتفال بهذه الليلة للاعتقاد السائد بأنها الليلة التي تلقى فيها النبي زكريا بشرى ولادة ابنه النبي يحيى، وكان في الـ 92 من العمر، ولأجل هذا تعمد النساء اللاتي لا ينجبن خاصة، في هذا اليوم إلى عقد النذور.

تقول المواطنة من قضاء الهندية، سوسن (أم رسول) لوكالة شفق نيوز، "لدينا عادات وتقاليد في يوم زكريا، نذهب إلى نهر الهندية الذي هو جزء من شط الفرات، لإيقاد الشموع ووضعها داخل صحون ومن ثم ارسالها في المياه ونطلب المراد، ومن أبرز الأمنيات هي الأطفال للمتزوجين، والزواج لغير المتزوجات".