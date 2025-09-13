أكثر من 6000 حالة وفاة بالكوليرا في عام واحد

شفق نيوز- متابعة

أصدرت منظمة الصحة العالمية إحصاءات عن الكوليرا لعام 2024، والتي تُظهر زيادة في عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وتوفوا بسببه.

وكشفت المنظمة في تقريرها عن ارتفاع الحالات المبلغ عنها من الكوليرا بنسبة 5% والوفيات بنسبة 50% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث توفي أكثر من 6000 شخص بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه.

وعزز من انتشار الكوليرا اندلاع الصراعات وتغير المناخ والنزوح السكاني، والقيود طويلة الأمد في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وأفاد تقرير الصحة العالمية، بأن "60 دولة أبلغت عن حالات إصابة في عام 2024، بزيادة عن 45 دولة في عام 2023، وتركز تفشي المرض في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، والتي شكلت مجتمعة 98% من جميع الحالات المبلغ عنها".

واستمر نطاق تفشي الكوليرا في التوسع في عام 2024، حيث أبلغت 12 دولة عن أكثر من 10000 حالة في كل منها، سبع منها شهدت تفشيًا كبيرًا للمرض لأول مرة خلال العام. ويؤكد عودة ظهور الكوليرا في جزر القمر بعد أكثر من 15 عاما، على التهديد المستمر للانتقال العالمي للمرض.وارتفعت نسبة الوفيات بين المصابين في أفريقيا من 1.4% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024، مما يكشف عن فجوات حرجة في تقديم الرعاية المنقذة للحياة، ويشير إلى هشاشة العديد من النظم الصحية، بالإضافة إلى التحديات في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

ووقعت ربع الوفيات خارج المرافق الصحية، مما يسلط الضوء على فجوات خطيرة في الوصول إلى العلاج والحاجة إلى تعزيز العمل مع المجتمعات.

وتُظهر البيانات الأولية، أن "الأزمة العالمية للكوليرا مستمرة في عام 2025، حيث أبلغت 31 دولة عن تفشٍ للمرض منذ بداية العام".

من جانبها، تقيّم منظمة الصحة العالمية المخاطر العالمية الناجمة عن الكوليرا بأنها "مرتفعة جدًا"، وتستجيب بشكل عاجل للحد من الوفيات واحتواء انتشار المرض في دول العالم.