أكثر من 60 مليار دولار ثروات أغنى 6 مليارديرات عرب

شفق نيوز/ بلغ إجمالي قيمة ثروات أغنى 6 أثرياء عرب نحو 64 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتصدّر الوليد بن طلال القائمة بثروة بلغت 17.2 مليار دولار، وبزيادة قدرها 2.38 مليار دولار منذ بداية العام.

الطبيب السعودي سليمان الحبيب حلّ ثانياً ضمن القائمة، بثروة 11.5 مليار دولار، فيما حل الملياردير الإماراتي عبد الله الغرير ثالثاً بثروة قيمتها 9.4 مليارات دولار وبزيادة هي الأعلى بلغت 2.73 مليار دولار عن بداية 2024.

ضمت القائمة أيضاً المصري ناصف ساويرس (9 مليارات دولار)، والسعودي محمد العمودي (8.9 مليارات دولار)، والمصري نجيب ساويرس بثروة حجمها 7.4 مليارات دولار.