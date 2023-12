أكثر من 10 ملايين شخص يشتركون في "إكس" خلال أيام

شفق نيوز/ أعلنت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس"، أن أكثر من 10 ملايين شخص انضموا إلى الموقع، خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، أخطار تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار، بحلول نهاية العام، بعد وقف علامات تجارية كبرى حملاتها الترويجية على المنصة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

More than 10 million people have signed up for X so far this December! pic.twitter.com/sW8cN2xM0Y