أكثر من ٢٢٠ مليون مكالمة واستهلاك ٥٨٣ تيرابايت من البيانات خلال زيارة عاشوراء

شفق نيوز/ أظهرت الاحصائيات التي أعدّتها هيئة الإعلام والاتصالات تضاعف معدلات استخدام شبكات الهاتف النقال خلال أيام زيارة عاشوراء للفترة من الثامن ولغاية العاشر من شهر محرم وبنسبة تجاوزت الـ١٠٠٪ في بعض المؤشرات الاتصالية.

حيث سجلت الهيئة قيام شركات الهاتف النقال المرخصة في العراق بتمرير أكثر من ٢٢٠,٥ مليون مكالمة هاتفية خلال الفترة أعلاه، في حين كان هناك ١٥٥٧٨٣ مستخدماً اجنبياً لشبكات الهاتف النقال ضمن خدمات التجوال الدولي، كما بلغ عدد المكالمات الخارجية الدولية ٣٠٣٨٠٠ مكالمة.

وحول خدمات الإنترنت فقد سجلت مؤشرات الهيئة استهلاكاً إجمالياً للبيانات عبر شبكات الهاتف النقال بواقع

٥٨٣,٤٤٩ تيرابايت بزيادة ١٠١,٧٠٪؜ عن العام الماضي، وبمعدل تنزيل ٤٠ ميغابت/ ثانية ومعدل رفع ١٣ ميغابت/ ثانية.