أكثر من المتوقع".. قلة النوم تخفض هرمون الذكورة لدى الرجال

شفق نيوز- متابعة

حذر أخصائي النوم الدكتور إدوارد ياكوبوف من أن الحرمان المزمن من النوم يؤثر على صحة الرجال بوتيرة أسرع مما يعتقد كثيرون، خاصة فيما يتعلق بمستوى هرمون التستوستيرون.

ووفقاً لدراسات حديثة، يمكن أن يؤدي الحرمان المنتظم من النوم إلى خفض مستوى التستوستيرون بوتيرة أسرع من التغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم في العمر، علماً أن هذا الهرمون مسؤول عن الوظيفة الجنسية والكتلة العضلية ومستوى الطاقة والدافعية والقدرات المعرفية والصحة العامة للرجال، ويتم إنتاجه بشكل أمثل خلال النوم.

وأوضح ياكوبوف أن "هرمون التستوستيرون يُفرز بشكل رئيسي أثناء الليل، وتحديداً خلال مرحلة النوم العميق، وإذا كان الشخص يعاني من الحرمان المزمن من النوم فلن يجد الجسم الوقت الكافي لإنتاج هذا الهرمون بالكميات المطلوبة".

وأضاف أن "تقليل ساعات النوم إلى 5 أو 6 ساعات فقط لمدة أسبوع قد يؤدي إلى انخفاض مستواه بنسبة 10 إلى 15%، وهو ما يعادل التغيرات الهرمونية التي تحدث عادة على مدار سنوات الشيخوخة الطبيعية".

وأشار إلى أن تأثير الحرمان من النوم يختلف عن التغيرات المرتبطة بالعمر، لأنه يحدث بشكل مفاجئ وقوي، ويخل بتوازن محور الغدة النخامية-الوطائية-التناسلية المسؤول عن التوازن الهرموني.

وتابع: "يشكو العديد من المرضى من فقدان الطاقة أو انخفاض الرغبة الجنسية، وغالباً لا يعزون ذلك إلى قلة النوم، ويبدأون بالبحث عن الأدوية والمكملات أو العلاجات الهرمونية، بينما يكمن أصل المشكلة في نقص النوم، وهو أمر بسيط لكنه غالباً ما يُتجاهل".

وأكد أن محاولة تعويض الاختلال الهرموني بالأدوية من دون استعادة النوم ليست فعالة، وقد تكون خطيرة في بعض الأحيان.