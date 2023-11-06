"أكثر ذكاء".. ماسك يعلن عن تطبيق جديد للتواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عن التوجه نحو دمج منصة التي يملكها "X" (تويتر سابقاً) مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي"، لتكون متاحة كتطبيق مستقل.

وقال ماسك إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "غروك"، بعد إتاحته، يوم الجمعة الماضي، لجميع مشتركي "إكس بريميوم"، وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة "X"، بحسب وكالة "رويترز".

وتهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم "غروك" للإجابة على الأسئلة، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وأطلق ماسك، الذي انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها "تعج بأساليب الرقابة"، نظام شركة "إكس إيه آي" في شهر تموز/ يوليو الماضي، واصفاً إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى، ويحاول فهم طبيعة الكون"، لمنافسة أداة "بارد" التابعة لـ"غوغل"، وأداة "بينغ" التابعة لمايكروسوفت.

وأضاف ماسك "يتمتع نموذج (غروك) بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة (X)، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى".

وفي الأسبوع الماضي، أخبر ماسك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو "القوة الأكثر تدميراً في التاريخ".

وتوقع ماسك خلال أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في إنكلترا، أن تكون هذه التكنولوجيا قادرة على "فعل كل شيء"، وجعل التوظيف كما نعرفه اليوم "شيئا من الماضي".