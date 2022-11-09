كتبت من ناب فيل.. اكتشاف أقدم تعويذة ضد القمل في منطقة عربية

شفق نيوز / افاد علماء الآثار بأنهم اكتشفوا إحدى اولى الجمل المكتوبة باستخدام الابجدية والتي كانت عبارة عن تعويذة ضد "القمل".

واكتشف علماء الآثار في اسرائيل جملة مكتوبة بالابجدية تم تسجيلها منذ نحو 3700 عام بعد حوالي 100 عام من اختراع الأبجدية لاول مرة .

ونقشت الجملة على مشط صغير من العاج منحوت من ناب فيل وهي مكونة من 17 حرفا كنعانيا ومجموعها سبع كلمات تقول "اتمنى ان يقتل هذا الناب قمل الشعر واللحية".

وعثر على المشط في تل لخيش في اسرائيل عام 2017 ، ويحتوي المشط على جانب واحد به أسنان سميكة لفك تشابك العقد في الشعر، بينما يحتوي الجانب الآخر على اسنان ناعمة لازالة القمل وبيضه ، تماما مثل أمشاط القمل ذات الوجهين الحالية التي تباع في المتاجر.

ونظرا لعدم وجود أفيال في كنعان خلال تلك الفترة فمن المحتمل أن يكون المشط العاجي قطعة فاخرة مستوردة من مصر المجاورة – ما يشير إلى أنه حتى الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعية العالية يعانون من القمل.