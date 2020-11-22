كتاب ريناد منصور وجيمس بلوميل "ذات مرة في العراق" ضمن الأفضل في العالم

شفق نيوز/ اختارت الشركة البريطانية العملاقة لبيع الكتب (ووتر ستونز) ومقرها العاصمة لندن، كتاب (ذات مرة في العراق) للباحث والخبير في الشؤون العراقية الدكتور ريناد منصور والمخرج البريطاني المعروف جيمس بلوميل، ضمن أفضل الكتب السياسية في العالم لعام 2020.

وقد اعتمدت الشركة منذ عام 2012 تقليدا سنويا يقوم على ان يقدم أصحاب المكتبات، من جميع أنحاء العالم، قائمة مختصرة تضم افضل كتب العام في مختلف المجالات.

ولشركة ووتر ستونزالمعروفة، التي تأسست في عام 1982، أكثر من 283 مكتبة لعرض وبيع الكتب في المملكة المتحدة ودول العالم، ويعمل فيها 3500 موظف.

وكتاب (ذات مرة في العراق) الواقع في 416 صفحة من القطع المتوسط، عبارة عن تاريخ تراجيديا معاصرة، صدر باللغة الانكليزية عن دار نشر هيئة الاذاعة البريطانية بي. بي. سي. التي بدورها قامت بتحويله إلى فيلم وثائقي، عرضته شاشاتها في سلسلة حلقات تلفزيونية.

يتحدث الكتاب الذي جاء في تعريفه: في الحرب لا يوجد نصر سهل، عن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتداعياته على حياة الملايين من الناس سواء في العراق او في الغرب وظهور "الدولة الإسلامية"، وتزايد حدة الإرهاب واشتداد العنف في الشرق الأوسط، وزيادة الهجرة الجماعية، وغير ذلك.

وقد قام المخرج جيمس بلوميل، الحائز على عدة جوائز عالمية، بتوثيق شهادات حية لأولئك الذين تضرروا وعانوا من أهوال الغزو، وجمعَ شهادات لجنود على الأرض ولصحفيين في العراق، وأجرى مقابلات مع العوائل الأمريكية التي فقدت فلذات أكبادها، واكتوت كثيرا بنار الغزو وتبعاته الكارثية.