كتاب جديد يتناول العلاقات العراقية التركية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، يوم الأربعاء، عن صدور كتاب جديد يتناول العلاقات بين بغداد وأنقرة والروابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وذكرت الوكالة أن الكتاب الجديد الذي يحمل عنوان "آفاق جديدة في العلاقات التركية العراقية"، يركز على تحليل عمليات تركيا ضد حزب العمال الكوردستاني في العراق، ونتائج سياسات أنقرة المحتملة فيما يتعلق بالعراق، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين البلدين.

ويتناول الكتاب العديد من المواضيع بشكل مفصل، بدءاً من البنية السياسية للعراق، وصولاً إلى تأثير الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المنطقة.

وأشارت إلى أن "الكتاب يتناول العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين العراق وتركيا، ويتطرق إلى مواضيع هامة مثل المياه العابرة للحدود ومشروع طريق التنمية والاتفاقيات الشاملة الموقعة بين البلدين".

وبينت أنه "تم إعداد الكتاب بمساهمات من الأكاديميين والباحثين الخبراء في مجالاتهم، وهو يستهدف شريحة واسعة تضم الطلاب المهتمين بالعلاقات الدولية والعلوم السياسية ودراسات الشرق الأوسط والدبلوماسيين والصحفيين وصنّاع السياسات، كما تم إثراء الكتاب ببيانات ووثائق ورسوم بيانية، والاستفادة من أرشيف وكالة الأناضول في إغناء هذا العمل وتوسيعه".