كبير علماء "Meta": الذكاء الاصطناعي بالكاد بمستوى ذكاء الكلب

شفق نيوز/ وصف كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة "Meta"، يان ليكان، يوم الخميس، أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بأنها بالكاد أكثر من ذكاء "الكلب".

وقال ليكان في تصريح أوردته وسائل إعلام غربية، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لا تتمتع بذكاء بشري، وتأتي تصريحاته مع احتدام الجدل حول مخاطر التكنولوجيا سريعة النمو.

ويستند ChatGPT - الذي طورته شركة OpenAI - إلى ما يسمى بنموذج اللغة الكبير، هذا يعني أن نظام الذكاء الاصطناعي قد تم تدريبه على كميات هائلة من البيانات التي تتيح للمستخدم توجيه الأسئلة والطلبات إليه، بينما يرد روبوت الدردشة بلغة نفهمها.

وأثار التطور السريع للذكاء الاصطناعي قلق كبار الخبراء من أن التكنولوجيا - إذا لم يتم التحقق منها - يمكن أن تشكل مخاطر على المجتمع.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك هذا العام إن الذكاء الاصطناعي هو "أحد أكبر المخاطر على مستقبل الحضارة".

وفي مؤتمر Viva Tech أمس الأربعاء، سُئل ليكان عن القيود الحالية للذكاء الاصطناعي، وركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي المدرب على نماذج اللغة الكبيرة ، قائلاً إنهم ليسوا أذكياء جدًا، لأنهم مدربون على اللغة فقط.

وقال "ما تزال هذه الأنظمة محدودة للغاية، وليس لديها أي فهم للعالم الحقيقي، لأنهم مدربون فقط على كمية هائلة من النصوص".

وأضاف ليكان: "معظم المعرفة البشرية لا علاقة لها باللغة.. لذلك لا يتم اكتساب هذا الجزء من التجربة الإنسانية بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وأشار ليكان إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي يمكنه الآن اجتياز اختبار نقابة المحامين في الولايات المتحدة للعمل في المحاماة. ومع ذلك، قال إن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تحميل غسالة الصحون، في مهمة يمكن لطفل في عمر الـ10 سنوات تعلمها في 10 دقائق.

وأوضح أن "Meta" تعمل حالياً على تدريب الذكاء الاصطناعي على مقاطع الفيديو، بدلاً من اللغة فقط، وهي مهمة أصعب.