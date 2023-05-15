"أكبر كلب في العالم" يحتفل بعيد ميلاده الـ31

شفق نيوز/ احتفل أكبر كلب في العالم، "بوبي"، بعيد ميلاده الـ31، في المنزل الذي عاش فيه طوال حياته، في قرية كونكيروس الريفية البرتغالية.

ويبلغ متوسط عمر الكلاب من 10 - 13 سنة، وحسب موقع غينيس، ولد بوبي في 11 مايو 1992، ويبلغ اليوم 31 عاما. وقال مالك بوبي، ليونيل كوستا، قبل العيد إنها ستكون حفلة برتغالية "تقليدية للغاية".

وأوضح حينها أنه سيتم تقديم اللحوم والأسماك المحلية للضيوف، وإلى بوبي الذي يأكل من الطعام المحضر للبشر.

وقرر كوستا أيضا أن يشارك بوبي في إحدى الرقصات بالحفل.

ودعا كوستا "أكثر من 100 شخص" للحفل. كثير منهم سافروا من دول أجنبية لحضور لهذه المناسبة.

ويوضح الموقع أن بوبي حصل على لقبه في موسوعة غينيس عندما كسر الأرقام القياسية في فبراير.

وقال كوستا: "جاء لدينا الكثير من الصحفيين والأشخاص من جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة وحتى اليابان، لالتقاط صور مع بوبي".

وتابع أن بوبي كان بصحة جيدة خلال الأشهر الماضية، رغم أنه نُقل مؤخرا إلى الطبيب البيطري لإجراء فحص طبي. وذلك بسبب الإجهاد البدني الذي سببه لبوبي رؤية الكثير من الزوار.

وتم تأكيد تاريخ ميلاد بوبي من قبل الخدمة الطبية البيطرية في بلدية ليريا، التي سجل بوبي عام 1992.

وتم التحقق من عمره أيضا من قبل SIAC، قاعدة بيانات للحيوانات الأليفة، مصرح بها من قبل الحكومة البرتغالية.

ويذكر موقع غينس أن كوستا امتلك العديد من الكلاب المسنة في الماضي، بما في ذلك والدة بوبي، جيرا، التي عاشت حتى سن 18 عاما. ومع ذلك، لم يتخيل أبدا أن أيا من كلابه سيصل إلى الثلاثينيات من عمره.