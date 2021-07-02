سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكبر صدمة في حياتهما.. زوجان يعثران على 50 مليار دولار في حسابهما

Category: منوعـات

Date: 2021-07-02T11:40:51+0000
أكبر صدمة في حياتهما.. زوجان يعثران على 50 مليار دولار في حسابهما

شفق نيوز/ تعرض زوجان أميركيان في ولاية لويزيانا إلى أكبر صدمة في حياتهما عندما عثرا على مبلغ 50 مليار دولار في حسابهما.

وبدأت القصة، حسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، عندما أودع بنك في حساب الزوجين المبلغ الهائل، الذي يفوق ميزانيات دول، عن طريق الخطأ.

وقال دارين جيمس (47 عاما) إنه لدى وصوله إلى المنزل في مدينة باتون روج بلويزيانا، في 12 يونيو الماضي، عرضت عليه زوجته الرقم الفلكي في الحساب على هاتفها الذكي.

وصرح جيمس للإعلام المحلي: "من أين أتى كل هذا؟".

وزاد: "كل ما كنا نفكر به هو من سيطرق بابنا (لاسترداد الأموال)، لأننا لا نعرف أي شخص لديه هذا المبلغ الضخم من المال".

وشدد جميس وهو الذي عمل سابقا ضابطا في شرطة لويزيانا على أنه لم يفكر مطلقا بالاحتفاظ بالمال.

وتابع: "كنا نعلم أنها ليست ملكنا. لم نربحها ، لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء بها".

وبعدما اتصل الزوجان بالبنك قام الأخير بإصلاح الخطأ، واستغرق ذلك 4 أيام.

related

فيديو مرعب.. نمر يتجول في حي سكني بأمريكا

Date: 2021-05-11 15:57:22
فيديو مرعب.. نمر يتجول في حي سكني بأمريكا

نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

Date: 2020-12-30 07:55:26
نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

بالفيديو.. شرطية أميركية تنجو من هجوم "مرعب"

Date: 2021-05-31 14:30:56
بالفيديو.. شرطية أميركية تنجو من هجوم "مرعب"

قضى 28 عاما في السجن "ظلما".. فحصل على تعويض "خرافي"

Date: 2021-01-04 17:14:19
قضى 28 عاما في السجن "ظلما".. فحصل على تعويض "خرافي"

ابتلعه حوت ونجا بإعجوبة.. غواص يروي تفاصيل "التجربة المرعبة"

Date: 2021-06-12 14:18:15
ابتلعه حوت ونجا بإعجوبة.. غواص يروي تفاصيل "التجربة المرعبة"

محجبة تتقلّد رتبة رفيعة في سلاح الجو الأميركي؟ صورة مفبركة تحصد آلاف التفاعلات

Date: 2021-01-15 17:19:56
محجبة تتقلّد رتبة رفيعة في سلاح الجو الأميركي؟ صورة مفبركة تحصد آلاف التفاعلات

حليب الحلزون.. سائل أغلى من الذهب

Date: 2019-07-22 21:15:04
حليب الحلزون.. سائل أغلى من الذهب

أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

Date: 2019-05-26 19:54:25
أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل