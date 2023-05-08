كبار السن الأكثر سعادة في الحياة.. وهذه هي الأسباب

شفق نيوز/ قد يعتقد كثيرون أن مرحلة الشباب هي أسعد المراحل العمرية في حياة الإنسان، لكن خبراء كشفوا عن أن المرء يزداد سعادة ورضا عن حياته في الشيخوخة. فما هو السبب في أن كبار السن هم الأسعد؟

"الشباب، الغنى، الجمال ووسامة المظهر"، مواصفات يعتقد كثيرون أن الشخص الذي يمتلكها، عليه أن يكون أكثر سعادة ورضا في حياته مقارنة بغيره من الناس. غير أن هذا الأمر ليس صحيحاً دوماً، لأن التمتع بالشباب وامتلاك الكثير من المال لا يجلب بالضرورة السعادة والرضا عن النفس، إذ أن السعادة تعمتد على المرء نفسه وما يمكن أن يففعله في سبيل الحصول عليها، وهو ما توصل له باحثون في دراسة نشرت نتائجها على صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية.

وفي مرحلة الشباب غالباً ما ينظر المرء إلى حياته على أنها مغامرة، يتمتع خلالها بصحة جيدة و بالجرأة والإقدام على خوض تجارب جديدة وعيش لحظات مفعمة بالسعادة ولكنها في الغالب لحظات عابرة.

في حين يميل المرء في سن الشيخوخة، إلى أن يكون أكثر رتابة بسبب المشاكل الصحية التي ترافقه خلال هذه الفترة من حياته. لكن الكثيرين يكونون أكثر سعادة في سن الشيخوخة.

وفي هذا الصدد يتحدث أستاذ الطب، توبياس إيش من جامعة فيتن/هيرديك في ألمانيا، عن ما يسمى بـ "مفارقة الرضا"، ويوضح الطبيب أنه على الرغم من الأمراض الجسدية ، فإن كبار السن يكونون أكثر سعادة بشكل عام وأكثر شعوراً بالرضى من البالغين في منتصف العمر. ويتابع: "من المثير للدهشة أن العامل الأكثر أهمية لهذا هو الشيخوخة نفسها".

ويوضح إيش أن مفهوم السعادة يتغير على مدار الحياة. في حين يبحث الشباب عن المتعة والإثارة، يكون كبار السن سعداء بشكل خاص عندما يبتعدون عن التوتر والالتزامات الناتجة مثلا عن الحياة المهنية، تربية الأطفال، مشاكل العلاقات، بناء أو شراء منزل. ويواجه المرء الكثير من التحديات خلال فترة الشباب، وفق ما تؤكد أستاذة علم الاجتماع، هيلكه بروكمان، على ذلك بقولها: "في هذه المرحلة العمرية لديك الكثير من الالتزامات التي تلتصق بك طوال الوقت.. ولكن في وقت لاحق، يزداد الرضا عن الحياة مرة أخرى. وتقول: " لا تزال في وضع يسمح لك للاستمتاع بالتقاعد. لديك الوقت لإعادة اكتشاف نفسك وتجربة شيء جديد".

وفي سن الستين وما فوق، لا يحتاج الناس عادة إلى الكثير ليكونوا سعداء، كما كشف أستاذ الطب، توبياس إيش. وهذا ما يفسر الشعور العميق والدائم بالسعادة والرضا لدى كبار السن، على الرغم من معانتهم من أمراض الشيخوخة. ويوضح توبياس إيش: "مع تقدمك في السن، تحرر نفسك من فكرة أن تكون بصحة جيدة من جميع النواحي، طالما أن لا شيء يهدد حياتك".

المصدر: DW