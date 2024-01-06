كان في رحلة إلى "الجنة".. وفاة ممثل أمريكي وابنتيه بحادث تحطم طائرة

شفق نيوز/ لقي الممثل الأميركي كريستيان أوليفر وابنتاه حتفهم في حادث مأساوي، بمنطقة البحر الكاريبي، بعد أن سقطت طائرة كانوا يستقلونها في المحيط بعد لحظات من إقلاعها من جزيرة في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

وقالت قوة الشرطة الملكية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، إن الطائرة الصغيرة ذات المحرك الواحد التي يملكها ويقودها روبرت ساكس، المقيم في جزيرة بيكيا، تحطمت في البحر على بعد ميل بحري واحد غرب جزيرة بيتي. نيفيس حوالي منتصف نهار الخميس.

كما قالت الشرطة في منشور على فيسبوك: "انطلقت الطائرة جوا من مطار جي إف ميتشل في باجيت فارم حوالي الساعة 12:11 ظهرا متجهة إلى سانت لوسيا كوجهة نهائية لها. وبعد لحظات من إقلاعها، واجهت الطائرة صعوبات وسقطت في المحيط".

وحددت الشرطة هوية الضحايا وهم ساكس وركابه الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة: كريستيان وبناته ماديتا، 10 أعوام، وأنيك، 12 عامًا.

"تحية من الجنة"

وفي آخر منشور له على صفحته بموقع "إنستغرام" قبل أربعة أيام، شارك أوليفر صورة لأشخاص مجتمعين على الشاطئ وكتب: "تحية من مكان ما في الجنة! إلى المجتمع والحب... ها نحن قادمون في عام 2024!".

يذكر أن كليبسر، الذي يحمل الاسم الفني كريستيان أوليفر عمل مع ستيفن سودربيرغ في The Good German أمام كيت بلانشيت وجورج كلوني، وبريان سينجر وتوم كروز في Valkyrie والأختين واتشوسكي في Sense8.

كما ظهر الممثل أيضًا في فيلم مقتبس عام 1995 عن سلسلة الكتب الشهيرة "The Baby-Sitters Club".