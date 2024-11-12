كان رفقة أطفاله.. القبض على فنان مصري بحالة سكر شديد في مطار برلين

شفق نيوز/ أعلن مسؤول الجالية المصرية في ألمانيا، القبض على فنان مصري شهير في حالة سكر شديدة بمطار برلين.

فقد كشف علاء ثابت، مسؤول الجالية المصرية في ألمانيا، مساء أمس الاثنين، عبر حسابه على فيسبوك، أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على فنان مصري معروف بتصرفاته المثيرة للجدل، في حالة سكر شديدة في مطار برلين، بعد أن أثار استياء الموجودين.

كما أضاف أنه تم إيداع الفنان الذي اعتاد جمهوره على تصرفاته الخارجة عن المألوف، في غرفة خاصة بالمطار تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة، حتى يستعيد وعيه ويخرج من حالته غير المتزنة.

ولفت إلى أن السلطات الألمانية ذكرت أنه سيسمح له بالعودة إلى بلاده فور استعادته وعيه بالكامل.

إلا أن ثابت لم يعلن اسم هذا الفنان، قائلا إنه يتحفظ على ذكر الاسم حاليا حفاظا على مشاعر أطفاله، الذين كانوا بصحبته وشهدوا واقعة ضبطه من قبل الأمن.

في حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشور، وحاول العديد من المصريين التكهن باسم الممثل المصري، من دون معلومة حاسمة حول هويته.