كاميرا تفضح مسعفا حاول سرقة مسنة فارقت الحياة

شفق نيوز/ وثقت كاميرا مراقبة محاولة سرقة مسعف مبلغ 60 جنيها إسترلينيا من منزل سيدة مسنة توفيت بعد فشل الفريق الطبي في إنقاذها من أزمة صحية مفاجئة ألمّت بها.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المسعف وهو يسرق المال الذي كان موضوعا على طاولة في المنزل.

وبعدما انتبه لوجود كاميرا مراقبة، سارع المسعف لإعادة النقود لمكانها.

😡😡😡A paramedic who was caught on camera pocketing money from a 94-year-old's home moments after she collapsed and died has been spared jail.Mark Titley was caught on CCTV stealing sixty pounds from a box after entering the patient's home in Shrewsbury last year. pic.twitter.com/QsnQg5pGd9