كاميرا المراقبة توثق لحظات رعب لرضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد

شفق نيوز/ وثقت كاميرا مراقبة في أحد المباني بولاية إنديانا الأميركية، لحظات مرعبة أظهرت رضيعا لا يزال يرتدي الحفاض، وهو يحمل مسدسا محشوا بالرصاص، ويتجول به في ممر بين الشقق، مصوبا إياه في مختلف الاتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.

ونشر موقع On Patrol: Live الفيديو لأول مرة، لينتشر بعدها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دهشة وغضب المستخدمين.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الرضيع وهو ويتجول حول بئر السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو، وفي إحدى المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا لأن الرصاص لم يكن في موضع الإطلاق.

ورأى بعض الجيران الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة، التي وصل عناصرها إلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.

ونفى والد الرضيع امتلاكه لأي أسلحة، مدعيا أن ابن عمه الذي كان يقيم معه "هو من يمتلك واحدا"، مضيفا أنه وزوجته مريضان وأنه كان يحاول البقاء مع الطفل لرعايته، لكن لا بد أن مرضه شتت انتباهه بينما وضع الطفل يديه على السلاح.

وأخذ رجال الشرطة يسألون الطفل الصغير: "أين وضعت هذه اللعبة؟" خلال تفتيش الشقة، ليعثروا في النهاية على مسدس "سميث و ويسون" عيار 9 ملم في درج مكتب.

وتم القبض على الأب، الذي قد يواجه تهمة "إهمال طفل".

NEW: Neighbors who saw a toddler in diapers wandering around a Beech Grove, Indiana, apartment complex with a loaded handgun called police. The incident was caught on building cameras. The father - who lied that he didn’t own a gun - was arrested. #inlegis https://t.co/FPpHFNi4rn pic.twitter.com/UGic373G4L