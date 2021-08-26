كاظم الساهر ينعى رفيق دربه

شفق نيوز/ نعى الفنان كاظم الساهر، الخميس، الموسيقار فتح الله احمد الذي أُعلن عن وفاته في وقت سابق اليوم، ووصفه بأنه "رفيق الدرب".

وكتب الساهر، على حساباته الرسمية في مواقع التواصل، "الدكتور فتح الله أحمد، الملحن والموزع الموسيقي ورفيق الدرب في ذمة الله".

وختم الساهر بالدعاء "رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، في وقت سابق اليوم، رحيل الفنان فتح الله احمد صالح، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وفتح الله أحمد من مواليد (23 تموز 1957 ) ملحن وموزع موسيقي عراقي، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق، كان قائداً للفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وموزعاً لكثير من أعمالها، ويُعدُّ أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق، وهو مقيم في دبي.

وُلد فتح الله في مدينة كركوك، من أبوين تركمانيين.