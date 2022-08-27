"كارداشيان لا تخسر".. أوجعت هيلاري كلينتون 

شفق نيوز / تفوقت عارضة الأزياء الشهيرة، كيم كارداشيان، اليوم السبت، على المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة وخبيرة القانون، هيلاري كلينتون في "مسابقة قانونية" تلفزيونية.

وفي مسابقة للمعلومات القانونية، كانت جزءاً من برنامج تلفزيوني تقدمه ابنة كلينتون، تشلسي، أبهرت كيم كارداشيان المرشحة الرئاسية السابقة وابنتها، وفقا لموقع "ذا هيل".

ووفقا للموقع فقد التقت الأم وابنتها مع كارداشيان، التي أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنها اجتازت أول اختبار لها في مجال القانون، لمناقشة عملها في مجال العدالة الجنائية، والذي وصفته المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة ووزيرة الخارجية بأنه "أمر مثير للإعجاب".

وعرضت كارداشيان معرفتها "المثيرة للإعجاب" بالقانون الأميركي، من خلال الفوز في مسابقة قانونية، والتي تتكون من أسئلة حول مواضيع مثل استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات القانونية.

و تفوقت كارداشيان بطريقة "ساحقة" على كلينتون بنتيجة 11-4 في الإجابات.

وقالت كلينتون، الحاصلة على شهادة في القانون من جامعة ييل، بطريقة مازحة إن خسارتها كانت "موجعة".

وشرحت كارداشيان في الحلقة أنها بعد عامها الأول من الدراسة القانونية من خلال تدريب مهني مع مكتب محاماة في سان فرانسيسكو، كان اجتياز ما يسمى بامتحان رخصة المحاماة الأول "أمراً صعباً، وبأنها رسبت فيه مرتين قبل أن تنجح في الثالثة".