كاتبة كورية تفوز بجائزة "نوبل" للآداب

شفق نيوز/ فازت الكاتبة للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ البالغة 53 عاما، يوم الخميس، بجائزة نوبل الآداب لسنة 2024.

وذكرت لجنة التحكيم في بيان أن هان كانغ التي تكتب قصائد وروايات باللغة الكورية، نالت الجائزة "عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".

وفيما يلي الفائزون بجائزة نوبل للآداب في الأعوام العشرة الأخيرة 2024 هان كانغ (كوريا الجنوبية)، 2023 يون فوسه (النرويج)، 2022 أنّي إرنو (فرنسا)، 2021 عبد الرزاق قرنح (مولود في تنزانيا ومقيم في بريطانيا)، 2020 لويز غلوك (الولايات المتحدة)، 2019 بيتر هاندكه (النمسا)، 2018 أولغا توكارتشوك (بولندا)، 2017 كازوو إيشيغورو (بريطانيا)، 2016 بوب ديلان (الولايات المتحدة)، 2015 سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلاروسيا)، 2014 باتريك موديانو (فرنسا).