كاتبات عراقيات يقدمن في برلين نصوصا أدبية وتقريراً شاملاً عن أوضاع بلادهن

شفق نيوز/ ذكرت السفارة الألمانية في بغداد اليوم الثلاثاء أن ثلاث كاتبات عراقيات سافرن إلى برلين لتقديم نصوصهن وكتابة تقرير شامل عن الأوضاع في بلادهن ، وعن سير الحياة اليومية في العراق.

وبحسب بيان صادر عن السفارة اليوم، فإن هؤلاء الكاتبات تناولن أيضاً الحديث عن كفاح النساء من أجل دورهن في المجتمع العراقي.

سيدات " عيون إنانا" المختارات من معهد غوته في العراق، فرح دوسكي من إقليم كوردستان ، تمارا العطية من البصرة وإيناس فيليب من بغداد لم يتحدثن عن الاختلافات الاجتماعية والسياسية في بلاد بين نهري دجلة والفرات فحسب، بل تحدثن أيضًا عن مراحل المشروع الثلاث المختلفة التي عكسنها "بعيون إنانا" ، والتي كانت برعاية معهد جوته العراق.

في اليوم الأخير من رحلتهن ، تم استقبال "نساء إينانا" الثلاث في وزارة الخارجية الألمانية ، حيث اتيحت لهن الفرصة لتقديم نصوصهن والتحدث عن شبكة "انانا" التي أصبحت بمثابة نافذة للعالم بالنسبة لهن.

إيناس فيليب ، و التي تعتبر أصغر المؤلفات ، كانت موجودة ايضا في أمسية شعرية في بغداد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في السفارة الألمانية في إطار مشروع (سوق الشعر) والذي تم تنظيمه بالاشتراك مع معهد غوته العراق والمعهد الثقافي الفرنسي و وزارة الثقافة العراقية.

ولاقت ترحيبا كبيرا من قبل المدعوين. تمت ايضا ترجمة مجموعة المختارات النسائية " بعيون إنانا" إلى اللغتين الألمانية والفرنسية، وفقا للسفارة.