كابل إنترنت "ثوري" من إيطاليا إلى الأردن والدول المجاورة

شفق نيوز/ أعلنت شركة "سباركل"، مشغل خدمات الإنترنت الأولى في إيطاليا، أنها ستمد "كابل ثوري" يربط كل الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، وصولا إلى الأردن.

وقالت صحيفة "ديكود 39" الإيطالية في تقرير لها: إن كابل "بلو ميد سباركل" الجديد الذي سيربط إيطاليا بفرنسا واليونان ومختلف البلدان المطلة على البحر المتوسط، حتى العقبة في الأردن، يعد جزءا من أنظمة الكابلات البحرية "بلو رامان"، مبينة أن هذه الكابلات أنشئت بالشراكة مع شركة "غوغل" ومشغلين آخرين، وستمتد حتى مومباي في الهند.

ويوفر "بلو ميد" أربعة أزواج من الألياف الخاصة، مع سعة تصل إلى 25 تيرابايت في الثانية، ولكل زوج اتصال متنوع وعالي السرعة وفريد من نوعه، ومن المتوقع أن يزداد معه التطور التكنولوجي في المنطقة.

ويمكن للمشغلين ومقدمي خدمات الإنترنت والشركات والمؤسسات في الأردن الاستفادة به، مع اتصالات الإنترنت عالية السرعة وحلول السعة المتقدمة.

وسيصل "بلو ميد" في الأردن داخل مركز البيانات في مركز العقبة الرقمي، وسيوفر المركز اتصالا بالإنترنت أسرع وأكثر موثوقية للشركات والأفراد، في الأردن والدول المجاورة، بحسب الصحيفة.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لمركز العقبة الرقمي إياد أبوخورما، في تصريحات صحفية: "نحن سعداء ونرحب ببلوميد في مركز البيانات الخاص بنا. يمثل هذا إنجازا مهما للمركز لخدمة الأردن والأسواق المجاورة".

واعتبر أبوخورما أن "التعاون الاستراتيجي مع سباركل وبلو ميد سيعمل على تحسين وضع مركز العقبة الرقمي، وتعزيز التواصل بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وتمكين المزيد من المبادرات والمشاريع مع شركائنا لتعزيز هذه الروابط".

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سباركل" إنريكو ماريا بانياسكو، إن "القرار يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق مشروعنا الرائد بلو ميد".

وأضاف: "بفضل الشراكة مع مركز العقبة الرقمي، نعمل على ترسيخ علاقة مربحة وطويلة الأمد، مع تعزيز وجودنا في الأردن، البلد الاستراتيجي للقطاع والمركز المرجعي للرقمنة في الشرق الأوسط".

ويقول الخبير في تكنولوجيا المعلومات عبد الرحمن داود لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "سباركل" شركة عالمية ذات صيت موثوق في مجال خدمات الإنترنت، في إيطاليا وكثير من الدول الأوروبية، حتى إفريقيا مستفيدة منها.

وأضاف داود: "الكابل الذي سيذهب للأردن سيقدم خدمات ثورية، وسيدعم التحول الرقمي في المملكة، كما سيدعم أيضا تقنيات 4G و5G، إذ ستتضاعف سرعة الإنترنت هناك".

ويرى الخبير أن "الأردن من الدول المميزة في الشرق الأوسط من حيث خدمات الإنترنت، وهذا الكابل سيضيف لها المزيد. كافة القطاعات ستتأثر إيجابيا، لا سيما المعاملات البنكية وخدمات المحمول".

وتعد "سباركل" أول مزود خدمات إنترنت دولي في إيطاليا، ومن بين الأوائل في العالم، وتقدم مجموعة كاملة من حلول البنية التحتية وخدمات الاتصالات العالمية.

كما تعتبر رائدة في صناعة الكابلات البحرية، وتدير شبكة ألياف خاصة تمتد إلى 600 ألف كيلومتر عبر أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأميركا وآسيا، وتنشط مبيعات "سباركل" بقوة على نطاق عالمي، مع وجود مباشر في 32 دولة.

المصدر: سكاي نيوز