قنوات "ديزني" تودّع "يوتيوب".. بانتظار حل مع "كووكل"

شفق نيوز - واشنطن

أعلنت كل من شركة "ديزني" وشركة "كووكل"، عدم توصّلهما إلى اتفاق جديد لإبقاء قنوات "ديزني" على منصة "يوتيوب تي في".

ولم تعد قنوات "ديزني" متاحة على المنصة العالمية للبث التلفزيوني المدفوع عبر الإنترنت والتابعة لـ"كووكل" بعد فشل مفاوضات التوصّل إلى اتفاقية ترخيص، وفقاً لبيانين منفصلين في وقت متأخر أمس الخميس.

وتأثرت بالقرار شبكات إي.إس.بي.إن، وإيه.بي.سي، وإف.إكس، وناشونال جيوجرافيك، وناشونال جيوجرافيك وايلد، وديزني تشانل، وإيه.بي.سي نيوز لايف، التابعة جميعها لديزني.

وأصدرت منصة "يوتيوب تي في"، بياناً بهذا الشأن عبر منصة إكس مساء أمس، قبيل انتهاء العقد عند منتصف الليل، في حين كشف مصدر عن حجب قنوات "ديزني" على "يوتيوب تي في"، قبيل انتهاء العقد.

وقال متحدث باسم "ديزني"، إن "الشركة ملتزمة بالعمل على التوصّل إلى حل في أسرع وقت ممكن".

وأضاف في بيان "بقيمة سوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار، تستغل كووكل هيمنتها السوقية للقضاء على المنافسة وانتهاك الشروط التي تفاوضنا عليها بنجاح مع جميع الموزعين الآخرين".

وستقدم "يوتيوب تي في" لمشتركيها رصيداً بقيمة 20 دولاراً إذا ظلت شبكات ديزني غير متوفرة على المنصة لفترة طويلة من الوقت.

وتخوض "يوتيوب تي في"، وهي واحدة من أكبر موزعي البث التلفزيوني المدفوع في الولايات المتحدة، سلسلة من المفاوضات هذا العام مع شركات تهدد بسحب قنواتها الإعلامية من المنصة.