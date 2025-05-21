قنبلة من الحرب العالمية تتسبب بإخلاء مدرسة ألمانية

شفق نيوز/ عمدت السلطات الألمانية، يوم الأربعاء، إلى إخلاء مدرسة ثانوية في ولاية بافاريا بعد عثور أحد التلاميذ على ما يعتقد أنه "قنبلة يدوية" في مبنى المدرسة.

وذكرت شرطة بايرويت، أن النتائج الأولية تشير إلى أن الاكتشاف يمكن أن يكون عبارة عن جهاز متفجر يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية.

وتم إخلاء المدرسة وطوقت الشرطة المنطقة، حيث تم العثور على العبوة، بالقرب من موقع بناء، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وأوضحت الشرطة أن فريقًا من خبراء المفرقعات في طريقه إلى بايرويت، في وقت مبكر من بعد الظهر لتفكيك العبوة، مؤكدة عدم وجود خطر على السكان.

يشار إلى أنه ليس من غير المألوف أن يتم العثور على ذخائر غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، حتى بعد مرور أكثر من 80 عامًا على نهاية الحرب.