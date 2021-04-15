قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة

شفق نيوز/ قطعت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية، البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي، أكثر من 100 مرة، لتجنب ظهور الحكم المساعدة.

وضم طاقم تحكيم المباراة، عنصرا نسائيا، بتواجد مساعدة الحكم، سيان ماسي إليس، التي كانت بطلة الواقعة الغريبة على شاشات التلفزيون الإيراني.

واضطرت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية إلى قطع بث المباراة، أكثر من 100 مرة، لتجنب إظهار السيقان العارية لسيان ماسي إليس.

وبدلا من ذلك، أظهرت القناة الرسمية للجمهورية الإسلامية، للمشاهدين الإيرانيين، صورة لملعب توتنهام والشوارع الخلفية له، في محاولة لتجنب ظهور ماسي إليس، التي كانت ترتدي سروالا قصيرا على غرار الحكام الرجال.

وأثار هذا التصرف موجة عارمة من الدهشة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القناة الإيرانية كانت تلجأ لعرض لقطة عامة للملعب كلما ظهرت مساعدة الحكم أمام الكاميرا.

ولا تسمح السلطات الإيرانية بعرض امرأة ترتدي ملابس قصيرة أو مكشوفة الشعر على القنوات التلفزيونية التي تديرها الدولة.