سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة

Category: منوعـات

Date: 2021-04-15T10:36:50+0000
قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة

شفق نيوز/ قطعت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية، البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي، أكثر من 100 مرة، لتجنب ظهور الحكم المساعدة.

وضم طاقم تحكيم المباراة، عنصرا نسائيا، بتواجد مساعدة الحكم، سيان ماسي إليس، التي كانت بطلة الواقعة الغريبة على شاشات التلفزيون الإيراني.

واضطرت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية إلى قطع بث المباراة، أكثر من 100 مرة، لتجنب إظهار السيقان العارية لسيان ماسي إليس.

وبدلا من ذلك، أظهرت القناة الرسمية للجمهورية الإسلامية، للمشاهدين الإيرانيين، صورة لملعب توتنهام  والشوارع الخلفية له، في محاولة لتجنب ظهور ماسي إليس، التي كانت ترتدي سروالا قصيرا على غرار الحكام الرجال.

وأثار هذا التصرف موجة عارمة من الدهشة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القناة الإيرانية كانت تلجأ لعرض لقطة عامة للملعب كلما ظهرت مساعدة الحكم أمام الكاميرا.

ولا تسمح السلطات الإيرانية بعرض امرأة ترتدي ملابس قصيرة أو مكشوفة الشعر على القنوات التلفزيونية التي تديرها الدولة.

related

عطل يضرب "جيميل" و"يوتيوب"

Date: 2020-12-14 12:06:11
عطل يضرب "جيميل" و"يوتيوب"

"معجزة" تنقذ طفلاً عراقياً في الهند

Date: 2021-02-07 19:18:58
"معجزة" تنقذ طفلاً عراقياً في الهند

بغداد تدعو الحكومة الاتحادية لحظر تجوال شامل بالعاصمة بعد تزايد اصابات كورونا

Date: 2020-05-14 14:51:23
بغداد تدعو الحكومة الاتحادية لحظر تجوال شامل بالعاصمة بعد تزايد اصابات كورونا

صور.. بغداد تستعد لـ"الفالانتاين"

Date: 2021-02-11 10:32:24
صور.. بغداد تستعد لـ"الفالانتاين"

"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

Date: 2020-05-30 08:15:22
"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

Date: 2021-02-28 14:29:36
وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني

Date: 2020-07-12 23:07:52
وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني

خبر سار يربط بين المناطق المشمسة ووفيات كورونا

Date: 2021-04-09 07:14:39
خبر سار يربط بين المناطق المشمسة ووفيات كورونا