قمر صناعي إيراني يرسل صورا لمرقد "الامام علي" في النجف.. فيديو

شفق نيوز/ نشرت منظمة الفضاء الايرانية، يوم الأربعاء، صورا أرسلها القمر الصناعي الإيراني "خيام" لمرقد الإمام علي بن ابي طالب في النجف.

وذكرت وكالة فارس الايرانية للأنباء، أنه "بمناسبة ليلة استشهاد الإمام علي (ع)، نشرت منظمة الفضاء الإيرانية صوراً لمرقده في النجف، التقطها القمر الصناعي "خيام" من مسافة 500 كيلومتر من الأرض".

وأشارت فارس، إلى أن هذا القمر الصناعي يحلق فوق إيران كل 24 ساعة، وخلال دوران القمر الصناعي ، يتم إرسال الأوامر وتلقي بيانات القياس عن بعد.