"قمر صغير" في زيارة للأرض حتى عام 2181

شفق نيوز/ يتمتع كوكبنا بعلاقة دائمة مع القمر، ولكن في بعض الأحيان يمكن لجاذبية الأرض التقاط الكويكبات الصغيرة، التي تقضي فترة من الوقت في الدوران حولنا، كنوع من الأقمار المؤقتة لكوكبنا.

وكمثال على هذه الظاهرة، اكتشف عالم الفلك الهاوي جينادي بوريسوف، الكويكب 2022 YG في 15 ديسمبر، والذي أصبح الآن معروفا بأنه جسم "محاصر" بفعل جاذبية الأرض، ويدور حول كوكبنا مثل قمر صغير منذ القرن الماضي.

A new co-orbital asteroid for Earth? @AdrienCoffinet noticed that newly-discovered asteroid 2022 YG has been circling Earth as a quasi asteroid since 1961 and will continue to do so until 2181. More observations may refine this. pic.twitter.com/FJ5IkTotaV