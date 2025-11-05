"قمر القندس العملاق" يلقي بضوء ذهبي في سماء العراق (صور)

شفق نيوز- بغداد/ بابل

في ظاهرة فلكية نادرة شهدت سماء العراق، مساء اليوم الأربعاء، ظهور "قمر القندس العملاق" والذي يعد أكثر سطوعاً وبحجم أكبر من باقي أيام السنة، كما يميل ضوءه إلى اللون الذهبي.

عدسة وكالة شفق نيوز رصدت "القمر الذهبي العملاق" في سماء العاصمة بغداد ومحافظتي بابل والنجف، فضلاً عن باقي المحافظات العراقية، حيث ظهر أكثر سطوعاً ولمعاناً بلون ذهبي لافت للأنظار.

وفي بابل يظهر في ساعات المساء راعي أغنام وهو يرعى أغنامه في أحد بساتين النخيل بالمحافظة.

ويُعد "قمر القندس العملاق" حدثاً فلكياً استثنائياً حيث يبلغ القمر ذروة اكتماله وقربه من الأرض في مشهد لا يتكرر إلا كل عدة سنوات.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "Space"، فإن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض خلال طوره الكامل هذا العام، على مسافة تقارب 356 ألفاً و980 كيلومتراً فقط، ما يجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقاً من المعتاد.

وتعد هذه المسافة الأقرب منذ شباط/ فبراير 2019، عندما اقترب القمر من الأرض بمقدار 356 ألفاً و846 كيلومتراً.

ويعرف قمر تشرين الثاني/ نوفمبر تقليدياُ باسم "قمر القندس"، لأن الشعوب الأميركية الأصلية كانت تترقب ظهوره في هذا الوقت من السنة لاصطياد القنادس قبل أن تتجمد الأنهار.

وبما أن هذا القمر العملاق يتزامن مع هذا الطور، فقد أُطلق عليه اسم "قمر القندس العملاق".

وسيكون هذا القمر هو الثاني من بين ثلاثة أقمار عملاقة يشهدها عام 2025، على أن يختتم العام بقمر كانون الأول/ ديسمبر المقبل المعروف باسم "قمر البرد العملاق" "Cold Supermoon"، والذي سيكون أبعد قليلاً عن الأرض بمسافة 357 ألفاً و219 كيلومتراً.