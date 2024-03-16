“قمة الانحطاط”.. الجمهور الكويتي يهاجم "زوجة واحدة لا تكفي" والاعلام يُلزم باتخاذ الاجراءات

شفق نيوز/ أثار مسلسل "زوجة واحدة لاتكفي" الذي يحكي عن قصة تدور أحداثها في الكويت، انتقادات واسعة من أبناء البلد الخليجي الذي يقول بعض مدونيه إن كثيراً من المشاهد لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع، قبل أن تتدخل وزارة الإعلام رسمياً.

وتعرض قناة "إم بي سي" ومنصتها "شاهد" المسلسل منذ بدء شهر رمضان، وهو من بطولة نجوم كويتيين ومصريين، بينهم هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، نور الغندور، لولوة الملا، وتأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

وشهدت حلقات المسلسل الذي تدور حبكته حول الخيانة الزوجية وعلاقات اجتماعية متنوعة، انتقادات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصفه بعض الكويتيين بعبارات من قبيل "قمة الانحطاط، سوالف وألفاظ قذرة".

وأصدرت وزارة الإعلام الكويتية، بياناً قالت فيه إنها ستتصدى لأي عمل فني يسيء إلى الكويت وشعبها، وتؤكد "رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي".

وأضافت الوزارة في بيانها أنها "باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين بـ (احترام القوانين واللوائح والمواثيق) فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا".

وشددت الوزارة على أن "الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات المجتمعات كافة، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت"، مشيدةً "بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال؛ ما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت ورفضه لأي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة".

ولم تذكر الوزارة اسم مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في بيانها، لكنه العمل الدرامي الوحيد الذي تركزت عليه انتقادات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المحامية نور المطيري، وهي واحدة من كويتيين كثر انتقدوا المسلسل "عادات أهل الكويت، مسلسل زوجة واحدة لاتكفي يمثل خدشا لعاداتنا، والممثلون يجيدون اللهجة الكويتية وليسوا كويتيين ولا نفرق بين أحد ولكن ما يتم تداوله في المسلسل لايمثلنا، وعلى وزارة الإعلام بحث هذا الأمر ووضع حد للمهاترات التي تحصل بين طيات هذا المسلسل؟".

كما كتبت هيلاء التنيب، المعلمة الكويتية المتقاعدة والمعروفة في نقدها للمسلسل "مسلسل #زوجة_واحدة_لاتكفي فيه إساءة بالغة لكل معلم ومعلمة، وغير مقبول إظهار صورة المعلم بهذا الانحطاط الأخلاقي كفاكم عبثاً وهدما للقيم".