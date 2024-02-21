قطط الشوارع في بغداد.. صداقة مع الناس عناصرها بقايا الطعام والمداعبات الخفيفة (صور)

شفق نيوز/ بخطوات شبه متثاقلة، ومواء خفيف، يعقبه صمت طويل وتأني، تجول القطط بين الناس في الشوارع والمقاهي وقرب المطاعم والمحال التجارية، بالعاصمة بغداد، وهي تبني علاقة لطيفة مع الناس، الذين يبادرون بدورهم لإعطائها بعض ما تيسّر من بقايا الطعام ومداعبات خفيفة بالأيدي.

ولم تكن تلك العلاقة مألوفة قبل سنوات خلت، لكنها بدأت تكبر عند الأهالي الذين سرعان ما أصبحوا يتلاطفون مع تلك الكائنات الأليفة، خاصة مع ازدياد الوعي في عالم السوشيال ميديا، حول تربيتها والعناية بها، وكثرة اقتناء العائلات البغدادية للقطط والكلاب، والذود عنها في حال انتشر خبر عن مهاجمة حيوان أليف من قبل بعض ضعاف النفوس.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، توثق بعض اللقطات الجميلة حول علاقة القطط بالناس، حتى في المناطق الشعبية والتجارية، ومعاملة الناس لها بحب ولطف وهي تضيف لهم بعض السلام الداخلي بهدوئها ودلعها، وانتقلت علاقة العداوة بينها وبين الناس، إلى علاقة صداقة وأصبحت شوارع بغداد بيت القطط الآمن والرحب.