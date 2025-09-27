قطرات مبتكرة تقي من الضمور البقعي واعتلال الشبكية السكري

شفق نيوز- متابعة

تمكن علماء من جامعة RMIT الأسترالية، من تطوير قطرات عينية قادرة على توصيل مواد وقائية مباشرة إلى شبكية العين، وهي منطقة لم تكن الأدوية تصل إليها سابقا إلا من خلال الحقن المؤلم.

وأعلن الموقع الإلكتروني للجامعة، عن "تطوير قطرات عين جديدة تعتمد في تركيبها على مادة اللوتين المضادة للأكسدة، المستخلصة من فاكهة الجاك، ونجحت الصيغة الدوائية في الاختبارات المعملية على الخلايا والحيوانات في الوصول إلى الأجزاء الخلفية من العين وحماية الشبكية من التلف".

وأوضح الباحثون، أن "هذه القطرات واعدة بشكل خاص للوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن، إضافة إلى أمراض الشبكية الخطيرة الأخرى مثل اعتلال الشبكية السكري".

ويعتمد المرضى حاليا على الحقن المنتظمة داخل العين لعلاج هذه الحالات، وهو إجراء مؤلم ويحمل مخاطر مضاعفات، أما التقنية الجديدة فقد تتيح للمرضى مستقبلا الاكتفاء بقطرات منزلية، مما يخفف العبء عنهم وعن الأطباء، ويوفر خيارا أكثر أمانا وسهولة.

وأشار الباحثون إلى أن "العمل لا يزال في مراحله المبكرة، حيث اقتصرت التجارب حتى الآن على الخلايا والحيوانات، لكنهم يخططون لبدء التجارب السريرية على البشر في إطار مشاريع مشتركة مع العيادات الطبية".