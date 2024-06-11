قطة تضع صغارها بأمان بعد عملية قيصرية في كركوك.. صور

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري التعليمي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن نجاحه في إجراء عملية جراحية لقطة كانت تحمل صغارها وتعاني من عسر الولادة.

وقال الطبيب المختص الذي أجرى العملية، عمر خالد عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى كركوك البيطري استقبل حالة لقطة حامل تعاني من سوء وعسر الولادة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة ومسح ضوئي (سونار) لتحديد وضع الأجنة، تبين الحاجة إلى التدخل الجراحي السريع."

وأضاف عزيز، "أجرينا عملية سريعة وطارئة للقطة نتيجة تأخر الولادة، حيث تم إخراج الأجنة وهم في حالة جيدة، ومن ثم إعادة الرحم إلى مكانه وخياطة العضلات والجلد".

وتابع، أن "حالة القطة مستقرة الآن وصغارها الأربعة يتمتعون بصحة جيدة ويخضعون لرعاية مالكهم."

وأشار إلى أن "فريقًا طبيًا مؤلفًا من انعام هاشم ومارين عبدالله شارك في العملية الجراحية للقطة."