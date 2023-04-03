"قطة" تزور 5 دول و45 ولاية أمريكية في جولة سياحية (صور)

شفق نيوز/ حظيت القطة "باو زي" بجولة سياحية في خمس دول و45 ولاية أمريكية و22 متنزهاً مع مالكيها من ولاية بوسطن.

وبدأ الثنائي الأمريكي السفر كثيراً على مدار العامين الماضيين، بعد أن أصبحت وظيفتيهما عن طريق العمل عن بعد، في أعقاب جائحة كوفيد 19، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

من جانبها، قالت هيلين فينسينت "لقد بدأنا أسلوب الحياة هذا خلال جائحة كوفيد عندما أصبحنا نعمل عن بعد، ومن قبل كنا نعيش فى المدينة وشعرنا دائمًا أن شيئًا ما ينقصنا فى حياتنا"،

ومع ذلك، كانوا يعلمون أنهم إذا أرادوا السفر، فعليهم إحضار "باو زي" البالغ من العمر ست سنوات.

وقال الثنائي الأمريكي إنهما عادة ما يقرران المكان الذي سيذهبون إليه قبل خمسة أيام فقط مقدماً، ويرغبون في الانتقال كل أسبوع تقريباً، فيما ووصف الزوجان قطتهما بأنها شبيهة بالكلاب أكثر من كونها شبيهة بالقطط، لأنها مرتبطة للغاية بهما ومغامرة للغاية.

ورغم أن "باو زي" كانت متوترة خلال رحلتها الأولى، إلا أنها اعتادت ركوب الطائرة مع مرور الوقت وأصبحت الآن مسافرًا هادئًا.

وقالت "إنها تحب ركوب السيارات وتنام حتى نصل إلى وجهتنا"، وقال الزوجان إنها هادئة تمامًا عند الطيران لمسافات طويلة أيضًا.

وقالت فينسينت عن قطتهم ​​"إنها أكثر سعادة وصحة مما كانت عليه في أى وقت مضى، كانت تعاني من جميع أنواع المشاكل الطبية التي تلاشت عندما بدأنا السفر معها فى سن الرابعة"، كما زودوا القطة بحزام حتى تتمكن من التبول فى الخارج، بالإضافة إلى ذلك، لدى "باو زي"، صندوق قمامة للسفر فى حالة الطوارئ.