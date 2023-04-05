قطب الاعلام الأمريكي "مردوخ" يتراجع عن مشروع زواجه الخامس بعمر 92 عاماً

شفق نيوز / أفادت مصادر مقربة من قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ، بأن الملياردير البالغ من العمر 92 عاماً فسخ خطوبته فجأة، رغم أن الزواج كان منتظراً بعد أشهر فقط،

وقالت كل من صحيفة The Guardian البريطانية، ومجلة Vanity Fair إن رئيس شركة فوكس الذي تزوج 4 مرات من قبل، تراجع عن خطبته التي تمت في الشهر الماضي من (آن ليزلي سميث)، قسيسة شرطة سان فرانسيسكو السابقة التي تحولت إلى مذيعة راديو محافظة.

وكان من المقرر أن تتم الزيجة في الصيف القادم، أي بعد أقل من عام من إنهاء روبرت مردوخ إجراءات طلاقه من زوجته الرابعة، عارضة الأزياء جيري هول. وشوهد مردوخ وآن لأول مرة خلال رحلة في شهر كانون الثاني، وأظهرت الصور الخطيبين في شاطئ بجزيرة باربادوس.

وفي أواخر آذار الماضي، أعلن مردوخ الخطبة، وقال: "كنت متوتراً. كنت خائفاً من الوقوع في الحب، لكني عرفت أنها ستكون آخر مرة لي. من الأفضل أن تكون كذلك. إنني سعيد".

فيما أعربت آن عن سعادتها خلال حديثها مع صحيفة The New York Post، التي يملكها مردوخ.

حيث قالت آن: "أنا أرملة منذ 14 عاماً. مثل روبرت، كان زوجي رجل أعمال. عملت في صحف محلية، وطورت محطات إذاعية وتلفزيونية، وساعدت في الترويج لشبكة Univision. ولذلك أتحدث لغة مردوخ. نتشارك المعتقدات نفسها".

ما الذي أزعج روبرت مردوخ؟

أفادت صحيفة The New York Post بأن روبرت مردوخ اختار لآن خاتماً من السوليتير الألماسي القطع Asscher-cut. وأُقيمت الخطبة في يوم القديس باتريك، وذكر مردوخ أنه اختار التاريخ لأنه "ربع أيرلندي".

بينما شوهدت آن وهي ترتدي خاتم الخطبة في الأسبوع الماضي أثناء خروجها مع مردوخ، وذلك وفقاً لصحيفة The Daily Mail، وهو عبارة عن خاتم من الألماس 11 قيراطاً تُقدر قيمته بحوالي 2.5 مليون دولار.

لكن مصادر مقربة من مردوخ نقلت إلى مجلة Vanity Fair أنه رغم عدم وضوح السبب الحقيقي وراء فسخ الخطوبة، فربما يُعزى ذلك إلى عدم ارتياح مردوخ لآراء آن الإنجيلية.

أضافت المجلة أن آن خاضت معركة قضائية سابقاً مع أبناء زوجها من زوجته الأخرى حول أصوله المقدرة بملايين الدولارات. وجّه أحد الأبناء تهمة إلى آن في الدعوى بـ"إساءة معاملة المسنين مالياً". وسويت القضية في 2010.

تجدر الإشارة إلى أن روبرت مردوخ تزوج 4 مرات من جيري، وويندي مردوخ، وآنا مردوخ مان، وباتريشيا بوكر. ولدى الملياردير الأمريكي 6 أبناء وبنات.