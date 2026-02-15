قطاع غزة يتسبب بجدل كبير في مهرجان برلين السينمائي

شفق نيوز- برلين

اشتعل الجدل في مهرجان برلين السينمائي، على خلفية التصريحات الصحفية التي تتعلق بتوجهات المشاركين السياسية.

ودافع مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله"، عن صناع الأفلام المشاركين فيه في خضم الجدل الدائر حول ما إذا كان ينبغي على الفنانين اتخاذ مواقف سياسية.

وبدأ السجال عقب تصريح أدلى به رئيس لجنة التحكيم المخرج الألماني فيم فيندرز، خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل واحتمال إصدار موقف من الحرب في غزة.

وقال فيندرز، إنه "يجب أن نبقى بعيدين عن السياسة"، مبيناً أن "صانعي الأفلام يجب أن يقوموا بعمل الشعب، وليس عمل السياسيّين".

بينما شددت مديرة مهرجان برلين السينمائي تريشا تاتل، في بيان أنه "من الصعب أن نرى مهرجان برلين ومئات السينمائيّين والأشخاص الذي عملوا على هذا المهرجان، يُختزَلون في صورة نكاد لا نعرفها أحياناً في الخطاب الإعلامي وعلى الإنترنت".

ومنذ انطلاق المهرجان، وُجهَت إلى صناع الأفلام مرارا أسئلة حول مواقفهم السياسية، بما في ذلك ما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط.

بدوره، قال رئيس لجنة التحكيم المخرج الألماني فيم فيندرز، إنه "يجب أن نبقى بعيدين عن السياسة".

في حين، ألغت الكاتبة الهندية أرونداتي، روي الجمعة مشاركتها المقررة في المهرجان، معربة عن "صدمتها واشمئزازها" من إجابات فيندرز وأعضاء في لجنة التحكيم.

وأشارت روي، إلى ما وصفته بـ"التصريحات غير المقبولة" التي أدلى بها أعضاء في لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي عندما طُلب منهم التعليق على الحرب في غزة".

في المقابل، دافع البعض عن فيندرز، مشيرين إلى أن تصريحه أُخرج من سياقه.

وقال رئيس لجنة التحكيم خلال المؤتمر الصحافي ذاته إن "الأفلام يمكن أن تغير العالم" وتحدث عن قدرة السينما على "تغيير تصوّر الناس لكيف ينبغي أن يعيشوا".

من جانبها، دافعت الممثلة الفلسطينية هيام عباس عن رؤية ملتزمة للفن، مؤكدة أن "كل ما نقوم به هو فعل سياسي".

وخلال مشاركتها في المهرجان، قالت هيام عباس، إنها "لا توافق" فيندرز على موقفه.

وأضافت الممثلة التي حققت شهرة واسعة خصوصا بفضل دورها في مسلسل "ساكسيشن" الأميركي، "يفتقر بعض العاملين في صناعة السينما للشجاعة، ولا أعمّم".

لكنها تجنبت انتقاد فيندرز، معتبرة أن "تصريحه أُخرج من سياقه"، مشيرة إلى أنه قال أيضا إن "الأفلام (يمكن) أن تغيّر العالم".

وأعربت عن سعادتها برؤية صناع الأفلام في برلين "يلتزمون بنقل قصص وأصوات الأقليات والمضطهدين والأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة القصف والإبادة الجماعية".

وأضافت "اليوم أكثر من أي وقت مضى، إذا لم نعالج هذه القضايا، فإننا نصنع الفن من أجل الفن، وهذا لا يستهويني".