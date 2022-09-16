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قضية أميني تتفاعل.. رئيسي يأمر بفتح تحقيق واطباء شرعيون يفحصون الجثة

Category: منوعـات

Date: 2022-09-16T19:06:33+0000
قضية أميني تتفاعل.. رئيسي يأمر بفتح تحقيق واطباء شرعيون يفحصون الجثة

شفق نيوز / أمر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بالتحقيق في قضية الشابة مهسا أميني، فيما طالب الادعاء العام الايراني بفحص الجوانب الطبية عبر فريق من الأطباء الشرعيين.

وقال موقع روسيا اليوم الروسي إن " الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر بالتحقيق في وفاة امرأة كانت أوقفتها "شرطة الأخلاق" المكلفة بالتأكد من ارتداء النساء للحجاب.

وكانت الشرطة أوقفت الشابة مهسا أميني (22 عاما) التي كانت تزور طهران عندما أوقفتها الاربعاء وحدة شرطة مكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بالحجاب.

الشرطة قالت إن الشابة "أصيبت بنوبة قلبية"، بينما نقلت مواقع إخبارية مؤيدة للإصلاحيين، عن عم أميني "أنه لم يكن لديها تاريخ من أمراض القلب".

من جهتها قال الموقع الرسمي للقضاء الإيراني "ميزان نيوز"، أن المدعي العام في طهران علي صالحي أمر فريقا من الأطباء الشرعيين بفحص الجوانب الطبية للقضية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت قضية أميني كانت تزور طهران مع عائلتها حين أوقفتها وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

يشار إلى أن غطاء الرأس إلزامي على النساء في إيران منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979، ويقوم أفراد "شرطة الأخلاق" بفرض قواعد اللباس الصارمة.

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