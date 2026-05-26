قضية فضل شاكر.. شهادات جديدة تنفي مشاركته في القتال والتمويل

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الثلاثاء، بأن عدداً من القادة الأمنيين والعسكريين السابقين قدموا إفادات تصب في مصلحة الفنان فضل شاكر، بشأن القضية المرتبطة بأحداث عبرا عام 2013.

وبحسب وسائل الإعلام فقد نفى ثلاثة قادة، خلال الجلسة التي ترأسها العميد وسيم فياض وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي نضال الشاعر، وجود أدلة على تورط شاكر في أعمال قتالية أو تمويل مجموعات مسلحة، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى 23 حزيران/ يونيو المقبل.

وقال رئيس فرع مخابرات الجنوب سابقاً، العميد علي شحرور، إن الفنان كان في حالة خوف وقلق قبل اندلاع الاشتباكات، وأبدى رغبة في مغادرة المنطقة وتسليم ما بحوزة مرافقيه من أسلحة، إلا أن تطورات الأحداث حالت دون ذلك، مشيرًا إلى استمرار التواصل لاحقًا لترتيب تسليم نفسه.

كما أوضح المدير السابق لمكتب قائد الجيش، العميد محمد الحسيني، أنه التقى شاكر قبل نحو أسبوعين من الأحداث في إطار مساعٍ لتسوية وضعه، وأنه سلّم حينها ذخائر كانت بحوزته، ومؤكدًا عدم وجود ما يشير إلى مشاركته في القتال أو ارتباطه المباشر بالاشتباكات.

من جهته، نفى العميد ممدوح صعب وجود أي أدلة على قيام شاكر بتمويل مجموعة أحمد الأسير، موضحًا أن دور مرافقيه كان يقتصر على الحماية الشخصية فقط، وأنه كان على تواصل مع الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية.

كما أكد أحد عناصر الحراسة السابقين عدم تورط الفنان فضل شاكر في أي أعمال قتالية.

وخلال استجوابه، قال فضل شاكر إنه سلّم أسلحة وذخائر سابقة للجيش عبر ضباط مخابرات، وكان يسعى لمغادرة المنطقة قبل تفاقم الأحداث، مشيرًا إلى محاولاته لتسوية ملفه القانوني.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 23 حزيران/ يونيو المقبل لاستكمال سماع الشهود، والنظر في طلبات قانونية إضافية، من بينها ضم ملفه الطبي وطلب إخلاء سبيله.