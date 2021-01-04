سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قضى 28 عاما في السجن "ظلما".. فحصل على تعويض "خرافي"

Category: منوعـات

Date: 2021-01-04T17:14:19+0000
قضى 28 عاما في السجن "ظلما".. فحصل على تعويض "خرافي"

شفق نيوز/ بعد أن قضى 28 عاما ظلما في السجن بتهمة قتل لم يرتكبها، حصل الأميركي تشيستر هولمان الثالث على تعويض بنحو 10 ملايين دولار.

ووافقت مدينة فيلادلفيا على دفع تعويض قيمته 9.8 مليون دولار، في واحدة من أكبر تسويات الإدانة غير المشروعة في تاريخها.

وكان تشيستر هولمان الثالث يبلغ من العمر 21 عاما، عندما اتُهم في عام 1991 بقتل طالب في عملية سطو فاشلة بمدينة فيلادلفيا، وكان يعمل حينها سائقا للسيارات المصفحة، ولم يكن لديه أي سجل إجرامي.

وأكد هولمان ومحاموه أنه كان "مستهدفا لأنه رجل أسود يقود سيارة دفع رباعي بيضاء"، التي كانت تطابق وصف سيارة شوهدت وهي تغادر مسرح الجريمة.

ولم يربط أي دليل مادي بينه وبين إطلاق النار على تاي جونغ هو، الطالب في جامعة بنسلفانيا، وفق ما ذكرت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرير".

وكانت وحدة "نزاهة الإدانة" التابعة للنائب العام لاري كراسنر، قد وافقت على مراجعة قضيته في عام 2018. وخلصت الوحدة إلى أنه من شبه المستحيل أن يكون قد نفذ عملية القتل.

وفي عام 2019، أمر قاض بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 49 عاما، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود أمضاها وراء القضبان. وقال القاضي إن الشرطة والمدعون حينذاك، أقاموا قضيتهم على أقوال ملفقة من أشخاص اعتمدوا عليهم كشهود.

وذكرت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" أنهم "حجبوا الأدلة" التي تشير إلى الجناة الفعليين.

ولاقت هذه القضية اهتماما واسعا، بعد أن تم تناولها في سلسلة "The Innocence Files" التي عرضت على نتفليكس، والتي تسلط الضوء على الإدانات الخاطئة.

وقال هولمان في بيان: "لا توجد كلمات تعبر عما أُخذ مني، لكن هذه التسوية تغلق فصلا صعبا في حياتي أنا وعائلتي، والآن نبدأ فصلا جديدا".

وعلى الرغم من التسوية التي تم التوصل لها، فإن مسؤولي الشرطة والمدينة لم يعترفوا بارتكاب أي خطأ، كجزء من صفقة التسوية.

related

أطول مسلسل في التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا

Date: 2020-11-28 16:56:46
أطول مسلسل في التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا

حالة نادرة .. بعد 10 أيام من حملها بتوأمين .. امراة تحمل بجنين ثالث!

Date: 2020-12-29 20:22:11
حالة نادرة .. بعد 10 أيام من حملها بتوأمين .. امراة تحمل بجنين ثالث!

أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

Date: 2019-05-26 19:54:25
أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

Date: 2020-12-30 07:55:26
نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف فورا عن إدمان ما تحب

Date: 2019-05-27 23:45:35
الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف فورا عن إدمان ما تحب

شاهد: انهيار قاضية أمريكية بعد الحكم بسجنها

Date: 2019-07-23 21:34:01
شاهد: انهيار قاضية أمريكية بعد الحكم بسجنها

تطوير أداة لاكتشاف الأخبار المزيفة بالذكاء الاصطناعي

Date: 2019-08-01 22:18:57
تطوير أداة لاكتشاف الأخبار المزيفة بالذكاء الاصطناعي

دراسة:الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض

Date: 2019-08-02 21:05:54
دراسة:الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض