قصته بدأت من لعبة.. عراقي يكتشف ثغرات في مواقع عالمية مهمة ويحصد جوائز مميزة

شفق نيوز/ يُعتبر "مؤمل أحمد شكير" الآن واحداً من بين أهم أيقونات الأمن السيبراني في العراق، وربما من بين أبرز الأسماء في اكتشاف أخطاء وثغرات أمنية في مواقع عالمية مثل فيسبوك و إنستغرام وتيليغرام، وحتى موقع وكالة "ناسا"، وموقع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

بدأت قصة المبرمج شكير (24 عاماً) المقيم في محافظة واسط، مسيرة احترافه في مجال الأمن السيبراني عندما كان في سن 16 عاماً، يقول "كنت أخسر في لعبة ماين كرافت في بلاي ستيشن، لذلك خطرت على بالي قرصنة اللعبة من خلال إجراء تعديلات عليها لتسهيل الفوز".

ويضيف شكير لوكالة شفق نيوز، "لذلك بدأت بتعلم البرمجة في قضايا بسيطة، ومن ثم توسعت في هذا المجال بعد دراستي الجامعية (هندسة حاسبات)، لمعرفة تفاصيل عمليات القرصنة وسد الثغرات".

ثغرات أمنية

مؤخراً، أضافت وكالة الفضاء "ناسا"، اسم شكير للائحة الشرف الخاصة بها، بعد إبلاغه عن 3 ثغرات أمنية، تسمح للمهاجم من خلال واحدة منها، الوصول لقاعدة البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها شكير ثغرات في مواقع عالمية، إذ حصل لعدة مرات على كلمات شكر من جهات وشركات عالمية كبيرة، كما اسمه موجود ضمن لوائح الشرف والتكريم، من قبل موقع فيسبوك، حيث اكتشف 7 ثغرات في الموقع العالمي.

ومن تلك الثغرات، نجاحه في اكتشاف "ثغرة" تتعلق بصفحات موقع فيسبوك تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، و"ثغرة" أخرى تسمح للمهاجم أو المخترق بتخطي اختبار الامان من دون معرفة المعلومات المطلوبة للدخول لحساب الضحية.

فضلاً عن "ثغرة" في الانستغرام تتيح للمهاجم تغيير السيرة الذاتية لأي حساب في هذا الموقع وحفظ المعلومات بعد تغييرها.

وفي هذا السياق، يقول شكير، "في بداية الأمر وجدت ثغرات في مواقع صغيرة ليست معروفة على المستوى العالمي، ثم بدأت أعثر على ثغرات في مواقع عالمية مثل (ميتا)، وتلقيت على إثرها مكافآت مادية إحداها وصلت إلى 8 آلاف دولار".

دعوات وعروض عالمية

ويضيف، "كما التقى دعوات من شركات لإيجاد ثغرات في مواقعها ومعالجتها، كما اتلقى عروضاً من شركات عالمية خارج العراق، لكني لا ارغب بالمغادرة، حيث أرى أن بلادي بحاجة إلى مثل هكذا تخصصات".

ويؤكد، أن "العراق فيه العديد من المختصين بالبرمجة الذين يحاولون نشر المعرفة التقنية، كما مركز الإعلام الرقمي DMC".

ويعمل شكير حالياً مسؤولاً للأمن السيبراني بمركز الإعلام الرقمي، وهو منظمة غير حكومية NGO متخصصة برصد ومتابعة وتحليل آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وعالم التكنولوجيا.